MotoGP | Giornata speciale per Marc Marquez che ha deciso di allenarsi con i kart, nell’attesa magari di provare nuovamente l’esperienza di una F1.

Marc Marquez si prepara ad affrontare una nuova grande stagione di MotoGP. Il talento di Cervera però, come molti suoi colleghi, quando si parla di velocità non si tira mai indietro ed è per questo che nella giornata di oggi si è allenato con un kart.

Non è la prima volta che vediamo lo spagnolo su 4 ruote, anzi in passato ha avuto anche test decisamente più impegnativi. Il rider iberico, infatti, grazie allo sponsor Red Bull, alla fine della passata stagione provò una Toro Rosso. Un’esperienza sicuramente entusiasmante per lui.

L’amore per le 4 ruote

Anche Valentino Rossi questo inverno si è cimentato nuovamente con una F1. Dopo l’esperienza avuta in passato con una Ferrari, infatti, il Dottore si è concesso una giornata a bordo della Mercedes insieme all’amico Hamilton al quale ha gentilmente concesso la sua amata M1.

Nuevas estimulaciones para el hombro! Primer día de Kart!💪🏼

New stimulations for the shoulder! First karting day!😁 pic.twitter.com/VYxOj2pVlw — Marc Márquez (@marcmarquez93) January 16, 2020

Naturalmente si tratta solo di allenamento. Difficilmente vedremo Marquez impegnato in un vero e proprio campionato di F1 o di kart, ma non è detto che in futuro la Red Bull non gli offra nuovamente la possibilità di guidare una propria vettura quindi nel frattempo è meglio tenersi allenati.

