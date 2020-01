Per Naike Rivelli è sempre tempo di ammaliare e provocare. E la figlia di Ornella Muti ci riesce anche questa volta. Con la complicità della mamma.

Ancora una volta Naike Rivelli provoca e seduce. Ovviamente senza vestiti ed in maniera sempre del tutto originale, come le è proprio da diverso tempo. La figlia di Ornella Muti si trova in compagnia proprio di sua madre, che le fa da complice in un video assai sensuale. Ornella si trova in primo piano mentre è intenta nello sbucciare una banana. Sullo sfondo c’è la figlia, del tutto svestita, che a testa in giù si esibisce in una verticale ed in altri esercizi di rilassamento del corpo. Poi le parti si invertono. Il filmato culmina con Ornella Muti che, in un gioco di prospettive, ‘esce’ dalla banana prendendo il posto del frutto all’interno. Il filmato ha collezionato come al solito tantissimi ‘mi piace’. Ben 24mila e 500.

Sono diversi i post pubblicati di recente da Naike sul suo profilo Instagram. Sempre molto ironici ed a volte anche caustici nei confronti di questo o di quel soggetto. Poi non manca anche qualche detrattore, ma ad una come la Rivelli cosa volete che importi? Lei, dall’alto dei suoi 45 anni portati splendidamente, continua a mostrarsi come se fosse una ragazzina. Con spigliatezza, autoironia ed anche con la giusta dose di sfrontatezza.