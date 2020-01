Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 16 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione garantisce ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Italia, ma dal week-end una perturbazione atlantica inizierà a farsi spazio. Nella giornata di sabato previsto un afflusso di aria fredda che determinerà un calo delle temperature a partire dal Centro-Nord e tempo a tratti instabile sulle regioni adriatiche, dove la neve si abbasserà di quota.

Non resta che godersi le ultime giornata di bel tempo invernale, salvo nubi in transito sulla Riviera ligure e l’alta Toscana. Nella notte banchi di nebbia in Val Padana, fino sulle Marche, l’Umbria e zone dell’Abruzzo. Temperature minime fra 1 e 6° al Centro-Nord, fra 7 e 10 al Sud.

Venerdì 17 gennaio la situazione climatica inizierà a cambiare in maniera decisa a partire dal Nordovest. Previste piogge su Liguria e, a partire dal pomeriggio, su buona parte del Settentrione. Attese deboli nevicate oltre i 1200 metri sulla fascia alpina centro-occidentale, temperature massime comprese tra 8 e 11°. Al Centro si prevedono precipitazioni a partire dalla tarda serata, in particolar modo sui settori tirrenici. Al Sud sarà ancora una giornata di bel tempo e temperature stabili, ma in serata primi rovesci sul basso Tirreno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnalano rallentamenti sulla A8 Milano-Varese (Km 4.5 – direzione: Milano) tra Milano Nord e Fiera Milano per materiali dispersi. Nei pressi di Parma coda di 6 km in A1 Milano-Bologna (Km 130 – direzione: Milano) tra Reggio Emilia e Terre di Canossa – Campegine. Nell’area di Bologna traffico rallentato sulla A13 Bologna-Padova (Km 7.9 – direzione: Bologna) in uscita a Bologna Interporto provenendo da Padova.

Nell’area di Firenze si segnala una coda di 2 km sulla A1 Bologna-Roma (Km 288 – direzione: Napoli) tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Impruneta per incidente. A Nord di Chieti sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Pescara Nord.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.