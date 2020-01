F1 | Max Verstappen è pronto ad una stagione da protagonista in F1. Il pilota olandese vuole riportare la Red Bull di nuovo in vetta al mondo.

Max Verstappen nel 2019 ha disputato la sua migliore stagione in F1 portando a casa un ottimo 3° posto nella classifica iridata. L’olandese ha trovato finalmente quella costanza che troppo spesso in passato gli era mancata. Proprio per questo nel 2020 sembra essere uno dei maggiori candidati per vincere il titolo iridato. Nonostante la giovane età il buon Max può vantare già 8 successi, 31 podi e 2 pole in F1.

Come riportato da “Motorsport.com”, Max Verstappen ha così dichiarato: “Mi piace far parte di questo team, è davvero divertente e io credo che anche questo sia un aspetto importante all’interno di una squadra. Vanno tutti molto d’accordo e vogliono vincere tutti, abbiamo una mentalità vincente”.

Verstappen vuol il Mondiale

L’olandese ha poi proseguito: “Sia in fabbrica, che in pista sono tutti molto motivati per riportare la Red Bull ad essere la squadra dominante di un tempo. Stiamo tutti lavorando per lo stesso obiettivo, ovvero vincere le gare e il campionato. Con l’ingegner Lambiase sono molto diretto ed onesto e ci diciamo in faccia se non abbiamo fatto un buon lavoro e questo a me piace”.

Infine Verstappen ha così concluso: “Lui è un ragazzo che non parla troppo. Non mi piacciono le persone che parlano più del necessario. Anche lui la pensa così e questo mi piace. La comunicazione di questo tipo è la migliore per me. Nel corso degli anni poi ti conosci bene e ora credo che lui spesso indovina prima del tempo cosa gli sto per dire”.

Antonio Russo