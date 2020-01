Matteo Salvini ha pubblicato un un post sul proprio profilo Facebook inserendo un video del discorso di un ragazzo dislessico di 21 anni che era salito sul palco durante una manifestazione delle Sardine.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook un video ironizzando sul discorso di un ragazzo dislessico. Il giovane 21enne Sergio Echamanov con da disturbi specifici di apprendimento (Dsa) era salito sul palco durante una manifestazione delle Sardine che si stava svolgendo a San Pietro in Casale, comune in provincia di Bologna, per protestare contro la Lega. Durante il suo discorso Sergio, che di mestiere fa il rappresentante porta a porta, si era un po’ impappinato chiedendo scusa anche al pubblico per “non aver preparato il discorso”. Il video montato e tagliato che indugia proprio su quei momenti è stato pubblicato sul profilo Facebook di Matteo Salvini che ha accompagnato il filmato scrivendo: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”. Il commento dell’ex ministro dell’Interno ha scatenato la polemica sul web, che ha definito il suo gesto come un atto di cyberbullimo, e la reazione di molti politici, tra cui quella di Nicola Zingaretti che su Facebook ha scritto: “Non c’è maggiore violenza che prendere in giro una persona per quello che è o che esprime. Dietro i falsi sorrisi e le bevute in compagnia riemerge un’anima violenta che ha come radice l’odio e l’intolleranza. Fermeremo questa deriva. A Sergio mando un abbraccio forte, da parte di tutti i democratici”.

