Malena Pugliese lancia una frecciatina al Gf Vip? L’attrice scrive un messaggio sui social sul rispetto per le donne dopo la puntata del reality dedicata alla squalifica di Salvo Veneziano e al confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso.

Malena Pugliese, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, esprime il proprio pensiero sul rispetto nei confronti della donne. L’attrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 in cui è stato si è parlato soprattutto della squalifica di Salvo Veneziano e del confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso.

Malena Pugliese: “ci si lamenta del rispetto della donna e poi la stessa donna si meraviglia se un uomo non tenta un approccio sessuale?”

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez e Paola Caruso hanno avuto un confronto per alcune, vecchie ruggini. I due che hanno condiviso l’esperienza all’Isola dei famosi spagnola, hanno interrotto i rapporti dal momento che Ivan non aveva un trasporto sentimentale per la Caruso.

Dopo la resa dei conti tra i due, Malena, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha detto la sua sullo stupore che la donna, in alcuni casi, mostra di fronte al mancato approccio sessale da parte di un uomo.

“Ci si lamenta del rispetto delle donne e poi la stessa donna si meraviglia che un uomo, per rispetto ed educazione della donna per cui non prova attrazione, non tenta un approccio sessuale?” – chiede Malena che ha recentemente svelato il segreto della felicità.

La Pugliese, poi, aggiunge: “per fortuna esistono ancora uomini educati e sinceri, che sanno dire no e soprattutto che non pensano alla donna solo come oggetto sessuale”.