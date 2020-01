Luigi Favoloso si rifà vivo: “Sono nascosto all’estero perché…”

Improvvisa svolta nel caso di Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Luigi ha fatto perdere le proprie tracce da fine dicembre: da lì ci sono state tante voci, indiscrezioni da parte di amici, familiari e ella modella corata che ospite ai programmi di Barbara D’Urso ha raccontato la propria verità riferendo di un forte litigio tra loro che si è concluso con atti di violenza che avrebbe coinvolto anche il figlio Carlos.

Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha rivelato di aver avuto notizie da parte di Luigi. “Alle 16:22 ci ha chiamato da una scheda non italiana, è stata una telefonata durata circa mezz’ora. Lui sta bene, non è in Italia, è all’estero. A noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ci ha pregato di non dirlo perché per il momento non vuole farlo sapere”. Ha smentito, inoltre, la versione di Nina Moric. “La mamma non sapeva niente, è dispiaciuto che la gente possa pensare che la mamma sia d’accordo. Per il momento continuerà ad essere nascosto. Non gli hanno fatto del male. Questo è quello che posso dirvi per ora, tornerà a farsi vivo per spiegare i motivi del suo gesto”.