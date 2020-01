Si vocifera della presenza di un fidanzato per Loredana Lecciso, il tutto nonostante la notizia ancora recente della fine dell’amore con Al Bano.

Loredana Lecciso ha un nuovo fidanzato? Ne parlano in tanti, con i fans della ex compagna di Al Bano che ad un certo punto hanno pensato che le cose potessero andare proprio così. E invece no. Per quanto ci è dato saperne, la 47enne originaria di Lecce non ha nessun altro uomo nella sua vita. Del resto l’ufficialità della fine dell’amore con Al Bano è arrivata da poco e per alcuni non sarebbe stato di gran classe buttarsi subito a capofitto in una nuova relazione. Le cose stanno proprio in maniera diametralmente opposta, con Loredana Lecciso che anzi continua a conservare un ottimo rapporto con Al Bano. Lo dimostrano i numerosi scatti realizzati di recente e pubblicati sul proprio profilo Instagram.

Loredana Lecciso: “Io ed Al Bano abbiamo grossa empatia”

Di recente sia lei che lui sono stati ospiti di Barbara D’Urso. Il cantante ha affermato che in 20 anni durante i quali hanno vissuto insieme nella tenuta di Cellino San Marco “le tensioni e gli attriti non sono mancati. Ma capita a tutti. Certo, la nostra unione non è stata semplice in quanto avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare”. E Loredana ha aggiunto: “Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera”. Abbastanza addirittura per poter pensare che i due possano tornare insieme, secondo alcuni.

