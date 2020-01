Bitdefender, sito specializzato in tecnologia, ha pubblicato una lista di 17 applicazioni da disinstallare perché considerate “fastidiose” per gli utenti.

Il sito specializzato Bitdefender ha pubblicato una lista contenente alcune applicazioni considerate “fastidiose” per i vari dispositivi sul quale vengono installate. Nel dettaglio queste app non dovrebbero causare danni ai device o rubare i dati degli utenti violandone così la privacy, ma semplicemente mostrano degli inutili annunci pubblicitari e vanno ad inserirsi nel sistema rendendo così difficile la loro rimozione. Come riporta l’articolo di Bitdefender, alcune di Google ha già provveduto alla rimozione di gran parte delle app in questione mandandole offline.

La lista delle 17 applicazioni fastidiose da disinstallare da smartphone e tablet

Uno dei problemi più annosi per i possessori di uno smartphone o un tablet è quello legato ai danni che possono portare ai device alcune applicazioni installate al loro interno. In cima a tali problemi c’è sicuramente quello della privacy, dato che molte app sono in grado di rubare i dati degli utenti. Il sito specializzato Bitdefender ha rintracciato e redatto una lista di applicazioni che possono risultare “fastidiose” per i vari dispositivi. Nel dettaglio sarebbero 17 le app incriminate che mostrando annunci pubblicitari sul dispositivo si vanno successivamente ad annidare nel sistema di quest’ultimo rendendo difficile la loro rimozione. Queste app, come riporta Bitdefender, non dovrebbero costituire una particolare minaccia per il device o per la privacy dell’utente, ma risultano comunque un cruccio. Queste, difatti, poche ore dopo la loro installazione comincerebbero a mostrare annunci di pubblicità con una frequenza non stabilita anche durante l’esecuzione di altre applicazioni da parte dell’utente. Con il passare delle ore, l’app si annida nel sistema operativo e rende difficile la sua disinstallazione. In totale queste app sarebbero 17 per un totale di circa 550mila download su Google Play. Come specificato dai ricercatori di Bitdefender che hanno rintracciato questa lista, Google ha già provveduto a mettere offline le app in questione segnalate non come malware, ma come Riskware. Ecco la lista completa delle 17 applicazioni segnalate da Bitdefender:

Car Racing 2019 di Racing 3D Game;

4K Wallpaper (Background 4K Full HD) di Ames Co.Ltd;

Backgrounds 4K HD di wixi;

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro di Ames Co.Ltd;

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer di Ames Co.Ltd;

VMOWO City: Speed Racing 3D di vmowo;

Barcode Scanner di redads;

Screen Stream Mirroring di Amanote;

QR Code – Scan & Read a Barcode di Mob Net;

Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s di Ames Co.Ltd;

QR & Barcode Scan Reader di amanozi;

Wallpapers 4K, Backgrounds HD di amanozi;

Transfer Data Smart di Amanote;

Explorer File Manager di amanozi;

Today Weather Radar di Amanote;

io: Big Fish Frenzy di Mob Net;

Clock LED di Maint.

