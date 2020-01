Lewis Hamilton ha un ultimo sogno da realizzare: diventare attore in un film d’azione di Hollywood. E inizia ad allenarsi per il cinema

Nel suo mondo, quello dell’automobilismo, Lewis Hamilton ha realizzato praticamente qualunque obiettivo si potesse porre: ha vinto sei campionati del mondo di Formula 1, ottenuto il record di pole position di tutti i tempi, ed è ad un passo dal grande sorpasso nel primato di vittorie e di titoli iridati di Michael Schumacher, che potrebbe infrangere già in questa stagione.

Eppure anche un campione di successo come lui ha ancora un sogno da far avverare. Che, in questo caso, non riguarda i motori, ma l’ambiente dello spettacolo. Che lo show business abbia sempre esercitato un fascino su di lui lo dimostra il fatto che non disdegna di partecipare agli eventi mondani, ai concerti, alle sfilate di moda, volando qua e là per il pianeta. Ma quella che Hamilton ha rivelato ieri per la prima volta è una speranza molto più ambiziosa: diventare la star di un film d’azione a Hollywood.

Hamilton lancia un appello a Keanu Reeves

Proprio ieri ha pubblicato sui suoi profili ufficiali nei social network dei video in cui si cimenta con alcune scene, fucile in mano, mentre spara ai manichini, in un centro specializzato proprio a Los Angeles, in California. Nel messaggio spiega: “Sono emozionato di mostrarvi una cosa alla quale ho iniziato a lavorare. Ho sempre amato i film d’azione e sognato di recitare in uno di essi, un giorno. Questo è il luogo dove Keanu Reeves si allena per i suoi film di John Wick, quindi sono venuto qui per allenarmi per il mio primo ruolo cinematografico. Per me è solo il primo giorno, ma sono state ore molto divertenti, in un ambiente sicuro e professionale. Keanu, fammi una telefonata, sono pronto!”.

Al momento non si sa se Reeves abbia risposto all’appello di Hamilton e lo abbia effettivamente chiamato per proporgli una comparsata nella sua prossima pellicola. Certo è che Lewis è abituato a realizzare i risultati che si prefigge, e anche questa volta sembra intenzionato a fare le cose sul serio, preparandosi a dovere per un’eventuale nuova carriera nell’industria cinematografica. Forse, però, questo suo sogno dovrà attendere: già tra un mese il pilota anglo-caraibico dovrà tornare al volante della sua Mercedes, per i test pre-campionato in vista del nuovo Mondiale. Per Hollywood ci sarà tempo.