La maestra Chiara, originaria della provincia di Firenze, centra una vera e propria impresa a ‘L’Eredità’. E sono tutti felici.

Colpo gobbo a ‘L’Eredità‘. Anzi, doppio colpo. Tutto merito della bravura di Chiara, la maestra originaria di Montespertoli, in provincia di Firenze, che ad inizio settimana ha centrato un traguardo storico per quanto riguarda il noto quiz show di Rai 1. Infatti la donna ha indovinato per due puntate di fila la parola misteriosa nel gioco finale della Ghigliottina. Nella prima occasione Chiara ha vinto 132.500 euro grazie alla parola ‘risata’. Era quella che andava indovinata per poter assicurarsi il bottino. Poi, la serata successiva, sono arrivati altri 42.500 euro.

LEGGI ANCHE –> Concorrente fa coming out in diretta, Insinna reagisce così

L’Eredità, una stagione ottima in termini di ascolti

Felicissimo il conduttore Flavio Insinna, che da sempre sostiene i suoi concorrenti e riesce a tranquillizzarli quando necessario. Infatti trovarsi davanti alle telecamere davanti a tutta Italia non è cosa di tutti i giorni. Ed infatti abbiamo assistito a volte ad episodi dettati dalla eccessiva timidezza. Che fanno da contraltare alle non poche volte in cui invece si sono verificate delle gaffe. Ora comunque c’è solo da stare allegri per l’abilità di Chiara, che ha reso a sua volta felici il marito Filippo ed i loro due figli. Intanto ‘L’Eredità’ vola negli ascolti e vince ancora contro la concorrenza rappresentata dai programmi Mediaset condotti rispettivamente da Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Ovvero ‘Caduta Libera’, ‘Conto alla Rovescia’ ed ‘Avanti un altro!’

LEGGI ANCHE –> Flavio Insinna: il conduttore rivolge un pensiero a Fabrizio Frizzi