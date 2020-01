Ines Trocchia, la fotomodella fa impazzire Instagram: i suoi scatti in intimo mettono in mostra curve da urlo, fan in delirio

Una delle bellezze più apprezzate dagli sportivi è senza dubbio Ines Trocchia. La modella originaria di Nola, in provincia di Napoli, è un volto piuttosto noto, per la sua partecipazione a trasmissioni su Sportitalia e su Mediaset. Spesso impegnata in servizi fotografici su GQ e Maxim, ha svelato senza peli sulla lingua retroscena sulle avances ricevute da molti calciatori, cui non ha mai dato però spago. Tifosa dell’Inter, la 25enne condivide spesso le sue attività su Instagram. Sul suo profilo non mancano photoshoot decisamente provocanti, di recente la bella Ines ha decisamente esagerato mostrandosi in splendida forma e con delle curve semplicemente mozzafiato. In particolare, il suo lato B non ha nulla da invidiare a quello di altre bellezze famose, anzi. Il pubblico maschile del web è in visibilio, a giusta ragione.