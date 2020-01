Si è spento all’età di 75 anni Rocky Johnson, noto pugile nonché padre di Dwayne “The Rock” Johnson: l’uomo era conosciuto come Soulman.

Grave lutto per Dwayne “The Rock” Johnson, protagonista di Fast&Furious dove ha ricoperto il ruolo di Luke Hobbs. All’età di 75 anni Rocky Johnson, suo padre, è venuto a mancare. L’uomo noto pugile e wrestler si era ritirato dal ring nel lontano 1991 ed era noto come Soulman. Al momento della scomparsa del padre l’attore Dwayne “The Rock” era in Messico.

Si è spento all’età di 75 anni il noto pugile e wrestler Rocky Johnson, padre Dwayne “The Rock” Johnson. L’uomo nel 2008 era stato inserito, riporta la redazione di Fanpage, nella Hall of Fame della WWE proprio dal figlio anch’egli wrestler ed attore, protagonista della saga Fast&Furious. Rocky Johnson, noto anche come Soulman, aveva combattuto sul ring con lo pseudonimo di Sweet Ebony Diamond.

Rocky Johnson al secolo Wayde Douglas Bowles ad Amherst, nacque in Canada nella Nuova Scozia. È stato uno dei più famosi wrestler della storia ed ha militato nella NWA per circa venti anni. Insieme a Tony Atlas ha fondato i Soul Patrol, ossia il primo team di wrestler di colore a vincere l’ambita cintura del WWF Tag Team Championship il 15 novembre 1983. Nel 2008 è stato inserito proprio dal figlio Dwayne nella Hall of Fame. Rocky Johnson si ritirò dal wrestling nel 1991, sposò la sorella di un collega , Ata Mavia, e nel 1972 ad un anno di distanza dalla loro relazione nacque Dwayne. Rocky Johnson divenne famoso nel mondo del wrestling per le sue mirabolanti mosse: il Boston Crab, il Dropkick Johnson e il Rocky Shuffle. A seguito del ritiro Rocky Johnson divenne il mentore del figlio “The Rock” ed in un’occasione, nonostante l’avvenuto ritiro salì sul ring per aiutarlo quando venne attaccato, riporta Fanpage, da The Sultan e The Iron Sheik a WrestleMania XIII. Johnson ha anche allenato i giovani della WWE nel 2003.

