Oggi come ieri, Elisabetta Canalis è una delle bellezze più apprezzate del nostro paese. L’ex velina, ormai 40enne ed emigrata negli Stati Uniti dove vive con la sua famiglia, si mantiene in ottima forma, conservando fascino e sensualità che ben conosciamo. Sul suo profilo Instagram, numerose le foto e le storie che la ritraggono nella vita di tutti i giorni. I suoi fan, molto affezionati, gradiscono, eccome.

Non di rado, tuttavia, Elisabetta condivide anche qualche scatto dal passato, scavando nel cassetto dei ricordi. E’ accaduto già nelle scorse settimane con alcune foto da giovanissima, in questo giovedì la bella sarda si lascia andare nuovamente alla nostalgia e posta uno scatto di alcuni anni fa. Difficile dire a quanti anni fa esattamente risalga, di certo vediamo una Elisabetta di qualche anno più giovane in vacanza alle Bahamas. La silhouette in costume è inconfondibile e sensuale come sempre, lo sguardo, al solito, magnetico e che non ammette repliche. In una parola, uno schianto.

