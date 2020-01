Elisa De Panicis rischia la squalifica nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Ecco i motivi per i quali rischia, video.

Dopo quella di Salvo Veneziano, arriva una seconda squalifica nella casa del Grande Fratello Vip 2020? A finire sul banco degli imputati è Elisa per alcune frasi su Aristide Malnati. “Se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa”., avrebbe detto la concorrente scatenando la reazione del web.