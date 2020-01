F1 | Stefano Domenicali ha fatto il punto sull’attuale situazione in casa Ferrari. Secondo il manager imolese Hamilton non arriverà a Maranello.

Stefano Domenicali è una vera e propria colonna storica della Ferrari. Il dirigente imolese ha fatto parte in maniera determinante della Rossa negli anni in cui questa vinceva in F1 con Michael Schumacher. Da qualche anno ormai Stefano è passato alla Lamborghini della quale è presidente e amministratore delegato.

Anche con la casa di Sant’Agata Bolognese ha ottenuto risultati importantissimi riportando la Lamborghini ai vertici in fatto di vendite grazie a scelte mirate. Come riportato da “Sky Sport” Domenicali parlando del suo ex team ha così affermato: “Penso che sia normale parlare di un potenziale passaggio di Hamilton alla Ferrari“.

Per Domenicali la Ferrari punta su Leclerc

Il dirigente imolese ha poi proseguito: “Io però ho l’impressione che la Ferrari stia concentrando tutto su Leclerc, quindi non credo che assumeranno un pilota eccezionale come come Lewis. Il team ha stabilito una direzione chiara e si concentra su un pilota giovane e di talento”.

Infine Stefano Domenicali ha così concluso: “Penso che sarà un’annata molto interessante. Sarà diverso dall’anno scorso e sarà tutto deciso all’ultima gara. Spero ovviamente che i fan della Ferrari possano festeggiare un successo”.

Antonio Russo