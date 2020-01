Cristiano Ronaldo, campione indiscusso del calcio moderno, segue una dieta ferrea che gli consente di avere uno dei fisici più prestanti tra gli sportivi: ma cosa mangia l’attaccante bianconero?

Cristiano Ronaldo, centravanti ex Real Madrid ed ora in forza alla Juventus, è indiscutibilmente uno dei più grandi campioni del mondo del calcio. In lui si mescolano talento e perseveranza, rigore e prestanza fisica. Ma come fa a mantenere un fisico perfetto? L’attaccante portoghese segue una dieta ferrea, fatta di orari scanditi e riposo, ma soprattutto non perde occasione di allenarsi.

Cristiano Ronaldo, il suo fisico è una macchina perfetta: dieta ed allenamento seguiti dal campione

Stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera, Ronaldo consumerebbe sei pasti al giorno alternando pesce e carne, meglio se di pollo, poiché a basso contenuto calorico. Inizia tutto dalla colazione che per il portoghese consta di prosciutto, formaggio e yogurt, ovviamente magro. Per il pranzo, invece, CR7 ha due opzioni: o pollo con insalata verde oppure tonno con pomodori, uova ed olive. In ogni caso un pasto iper proteico a basso contenuto calorico. Anche per la cena il fenomeno portoghese in forza alla Juventus può scegliere tra carne o pesce: pesce spada ed insalata o una bella e succulenta bistecca. Gli spuntini, invece, seppur consentiti possono essere solo frutta fresca o un toast di avocado. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, CR7 non consuma alcolici non solo a causa dell’alimentazione che deve mantenere, ma perché il padre morì a causa di abuso di alcool. Non solo dieta per Cristiano ma anche tanto riposo. Stando a quanto riferito da Il Corriere della Sera, il campione portoghese dorme almeno 8 ore e durante la giornata arriva a schiacciare cinque pisolini.

Il noto campione, dunque, così come sul campo è sempre diretto verso l’obiettivo. Del suo corpo ha deciso di farne un tempio che mantiene con costanza seguendo un piano alimentare ben preciso accompagnato da un proficuo, per i muscoli, riposo. Il fisico del calciatore vincitore di cinque Palloni d’Oro è risultato essere tra gli sportivi uno dei più perfetti, con il suo eightpack quasi unico ha spodestato anche i culturisti.

