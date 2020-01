Dopo il grande successo della prima puntata, C’è posta per te torna in onda il 18 gennaio con Mara Venier e Can Yaman ospiti, video.

Dopo Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, ospiti del primo appuntamento, C’è posta per te torna in onda sabato 18 gennaio con la seconda puntata. Oltre alle storie di famiglie divise e amori interrotti, ci saranno anche du sorprese con ospiti Mara Venier e l’attore Can Yaman.