Calciomercato Napoli, il popolare giornalista partenopeo Carlo Alvino dice la sua sulla campagna acquisti di gennaio degli azzurri

Il Napoli sta vivendo una stagione molto complicata. La società azzurra è in caduta libera in campionato e sta provando a invertire la rotta investendo sul mercato di gennaio. Ufficializzati gli acquisti a centrocampo di Demme e Lobotka, con il giornalista partenopeo Carlo Alvino che a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha detto la sua sul momento della società e sulle ultime di calciomercato. “Il Napoli non voleva un regista classico, ma uno con le caratteristiche di Demme. Anche Lobotka sarà utile per le idee tattiche di Gattuso, c’era bisogno di questi due centrocampisti e la società li ha subito comprati per accontentarlo. Non voglio illudere la gente, Demme non è un fenomeno e non è il centrocampista migliore in assoluto. Ma si tratta di un giocatore funzionale al progetto tattico. Andiamoci cauti coi giudizi, per quello che si è visto finora, ma il suo e quello di Lobotka sono due ottimi acquisti. Lo slovacco sa fare entrambe le fasi di gioco, erano i colpi che servivano”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio clamoroso: le ultime