Anna Tatangelo in terapia: la confessione sui social

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del nostro Paese. L’abbiamo conosciuta che era soltanto una ragazzina di soli quindici anni, e l’abbiamo vista crescere e diventare la splendida donna, madre, compagna e cantante che è oggi. Sui social è molto seguita, ci sono tante persone che hanno piacere di seguirla nel suo quotidiano e vedere come vive la sua vita, le sue giornate e il suo rapporto bellissimo con il figlio.

Luigi Mario Favoloso si rifà vivo: “Sono all’estero perché…” –> LEGGI QUI

Anna cerca di rendere partecipi i suoi followers in ogni modo, non ama mettere in piazza i suoi sentimenti ma con discrezione cerca sempre di coinvolgerli. Negli ultimi giorni Anna ha deciso di concedersi un po’ di tempo per chiacchierare con i suoi fans che sono sempre felici di ascoltarla. Proprio in questa occasione ha voluto condividere qualcosa che nessuno sapeva:” Ho fatto un percorso da uno psicoterapeuta, se avete bisogno di tirar fuori delle cose è giusto che sia così ed è giusto trovare qualcuno con cui parlare” con queste sue parole ha incoraggiato dunque i suoi fans a non aver paura di chiedere aiuto quando si sente l’esigenza di farlo.