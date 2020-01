Fernando Alonso si è detto convinto che anche qualora Lewis Hamilton vincesse un settimo titolo in F1 non sarebbe mai paragonabile a Michael Schumacher.

Di Schumi ne esiste uno e uno soltanto. A dichiararlo a parole sue è stato il Samurai, il quale senza mezze misure ha ridimensionato la figura di Ham come pilota e personaggio pur non mancando di sottolineare come anche i risultati conseguiti dal campione di Kerpen siano stati accelerati e supportati da una monoposto superiore a quella della concorrenza dell’epoca.

“Lewis ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il suo sigillo numero sette nella prossima stagione“, la sua valutazione riportata da F1i.com prima di passare a fare il parallelo con Schumacher. “Sono dotati di personalità differenti, ma tutti e due hanno dominato la serie grazie alle loro auto“.

“Questo fatto ha consentito loro di fare ciò che volevano dentro e fuori la pista“, la seguente frecciata al britannico, già bersaglio di buona parte del paddock per la sua vita “trasgressiva” tra party modaioli, ospitate varie nel mondo dello show biz e addirittura adesso partecipazioni in pellicole cinematografiche.

“A mio modo di vedere però Michael era più disciplinato e meglio preparato. Era sempre presente nelle dinamiche della squadra“, ha quindi ricordato l’approccio da vero teutonico del Kaiser, passato alla storia per la sua meticolosità, precisione e attenzione ad ogni dettaglio. “L’inglese della Mercedes è diverso e adotta uno stile di vita che non si potrebbe permettere se guidasse una vettura normale. Di certo i dirigenti della scuderia non sarebbero contenti di vederlo distratto o non focalizzato sulla F1“, ha infine chiosato Fernando.

Come detto, spesso nei mesi scorsi Hamilton è stato criticato a proposito della sua condotta sfrenata nei giorni liberi dagli impegni corsaioli. Ora alla luce del concetto espresso dall’asturiano viene da pensare che alla base delle chiacchierare contro ci sia soltanto della sana invidia per chi può…

Chiara Rainis