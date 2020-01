Ylenia Carrisi Al Bano, il cantante narra un episodio inquietante che riguarda la figlia poco tempo prima che la stessa sparisse per sempre.

Si torna ancora a parlare di Ylenia Carrisi, per via di alcune indiscrezioni sorte fuori negli ultimi tempi. Riguardano delle dichiarazioni attribuite ad Al Bano ed inserite nella sua autobiografia. Il cantante pugliese non ha mai nascosto di essere a conoscenza di alcuni problemi dell’allora giovane, scomparsa il 31 dicembre 1993 durante un soggiorno a New Orleans. In quella circostanza la primogenita di Al Bano e Romina Power si trovava in una stanza d’albergo con il controverso Aleksander Masekela, un musicista che ha sempre avuto problemi con la giustizia, in base a quanto è possibile apprendere sul suo conto. Ed Al Bano al contempo si dice dispiaciuto per non essere riuscito ad aiutare sua figlia. Nonostante proprio il cantante abbia presentato un certificato di morte, nel 2013, va detto che non è mai stato rinvenuto il corpo di Ylenia Carrisi.

Ylenia Carrisi Al Bano, “Lei scappò via da me”

E se non ci sono mai stati indizi capaci di far pensare che sia ancora in vita, lo stesso si può dire per il contrario. La donna – che oggi avrebbe 49 anni – è dispersa e mancano anche evidenze in merito ad un suo decesso. Cosa però della quale Al Bano si dice sicuro. Il magazine ‘PiùDonna’ riferisce di un particolare episodio che sarebbe avvenuto in un hotel, poco tempo prima della sparizione di Ylenia. La ragazza sarebbe scappata dalla hall, con il papà che invano l’avrebbe inseguita per darle aiuto e parlarle. Lei però avrebbe chiesto aiuto a due poliziotti, ed Al Bano si sarebbe dovuto giustificare con gli agenti, dicendo di essere il padre della ragazza. Poi aveva fatto lo stesso con dei tassisti, sempre affermando che c’era un uomo che la stava inseguiva e che voleva farle del male. “Non aveva mai reagito così. Mi impressionò come la polizia lasciasse correre. Mia figlia che scappa per tutta la città, e alla fine riesce a far perdere le sue tracce”. Al Bano è certo che a New Orleans, e senza nessun punto di riferimento, Ylenia sia entrata in un brutto giro.