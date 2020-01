Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, si sbilancia sul tema del sesso prima delle partite e parla della sua esperienza personale.

Wanda Nara ha un passato burrascoso. La moglie di Mauro Icardi è stata a lungo criticata durante la permanenza di Maurito all‘Inter. La Nara è anche l’agente del calciatore ed è stata ritenuta colpevole di molti suoi errori che non hanno agevolato la squadra nerazzurra.

Ora che Icardi gioca nel Paris Saint Germaine le acque si sono calmate. Se il calciatore ha trovato la sua stabilità a Parigi, Wanda vive divisa tra la Francia e l’Italia. La donna è una presenza televisiva fissa nel nostro Paese. Affianca Pierluigi Pardo nella conduzione di Tiki Taka ed ora è opinionista al Grande Fratello Vip insieme a Pupo.

Di recente Piero Chiambretti l’ha ospitata a CR4 – La Repubblica delle Donne. Wanda, che è ora ufficialmente un procuratrice iscritta all’albo, ha parlato dei suoi rapporti intimi con il marito.

Wanda Nara senza freni: “Il sesso prima delle partite con Mauro Icardi”

Wanda Nara ha raccontato a CR4 che suo marito è molto professionale e non ha mai rapporti sessuali con lei prima di una partita. Si dice infatti che questi potrebbero influire negativamente sulla performance sportiva in campo. Mauro non vuole rischiare e anche a Parigi, dove non c’è un ritiro prima della partita e i giocatori possono dormire a casa, non si fa tentare da sua moglie. Wanda ha poi aggiunto che se la partita va male, Icardi è di cattivo umore e l’astinenza dai rapporti sessuali continua.

Teresa Franco