Un automobilista di 37anni ha truffato Autostrade per l’Italia evitando il pagamento del pedaggio per un importo di 10mila euro.

Un automobilista 37enne residente a Gaeta ha accumulato debiti per oltre 10.000 Euro omettendo il pagamento dei pedaggi autostradali. Denunciato dal gruppo Autostrade per l’Italia per il reato di truffa ed insolvenza fraudolenta.

La Polizia di Stato – Questura di Latina, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, ha rintracciato un cittadino romano residente a Gaeta, D.P., 37enne, il quale era gravato da una segnalazione di rintraccio al fine di procedere al sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione della propria autovettura, disposta dall’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Leggi anche -> Meteo e traffico in autostrada: allarme smog nei centri urbani

Il 37enne è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza posti all’ingresso dei caselli per il pagamento del pedaggio mentre, in maniera scaltra e illecita, si accodava ai mezzi dotati di telepass per sottrarsi all’obbligo del pagamento. Una tecnica ripetuta in molte occasioni creando peraltro pericolo alla circolazione e alla sicurezza degli utenti della strada: si accodava ai mezzi dotati di telepass e, approfittando dell’automatico sollevamento della sbarra, oltrepassava la barriera senza pagare il pedaggio.

Il collaudato stratagemma attuato ha arrecato alla Società Autostrade un danno quantificato in circa 10.000 euro. Per tali ragioni la competente Autorità giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione del veicolo, che è stato immediatamente eseguito dai poliziotti del Commissariato di Gaeta.