F1 | Oggi è il compleanno di Giancarlo Fisichella, anche se in tanti erroneamente pensano sia nato il 14 gennaio. Tanti auguri da Tuttomotoriweb.

Buon compleanno Giancarlo Fisichella, l’ultimo pilota italiano capace di farci sognare in F1 arrivando sino al gradino più alto del podio. Una carriera importante quella che si porta sulle spalle il pilota romano, che dal 1996 al 2009 ha partecipato consecutivamente a 14 campionati di F1 guidando per: Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari.

Proprio a Maranello Fisico ha deciso di chiudere la propria carriera in F1, forse anzitempo, per coronare il suo sogno di guidare una Rossa. Nella sua carriera il pilota capitolino ha portato a casa 3 vittorie, 19 podi e 4 pole in 231 GP disputati.

La scelta di chiudere in Ferrari

Insieme a Fernando Alonso formò la magica coppia che consegnò 2 titoli iridati consecutivi alla Renault nel 2005 e nel 2006. Nel 2009 poi, dopo un magico secondo posto con la Force India a Spa decise di apporre la propria firma su un contratto con la Ferrari che in quel momento, complice l’infortunio di Massa e la ruggine accumulata da Badoer negli anni di inattività aveva bisogno di un pilota affidabile per le ultime gare.

Fisico decise a quel punto di firmare per la Rossa e chiudere così la propria carriera in F1 per cominciarne un’altra, sempre con il Cavallino Rampante, nell’Endurance. Anche in questa categoria il talento del pilota romano è venuto fuori tanto che ha portato a casa per 2 volte la 24 Ore di Le Mans nella classe GTE Pro.

Oggi, a dispetto di quanto affermino da tutte le biografie ufficiali compresa Wikipedia, Giancarlo Fisichella festeggia 47 anni. Come ha affermato più volte lo stesso pilota, infatti, lui è nato in realtà il 15 gennaio, ma a causa di un errore anagrafico, anche sui suoi documenti c’è scritto 14 e questo trae in inganno molti, tanto che oggi simpaticamente il driver della Rossa ha scherzato anche con i colleghi di Sky.

