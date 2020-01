Stasera in TV: programmi in TV di mercoledì 15 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Juventus – Udinese

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:28 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

20:00 – LOL 😉

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’amica geniale – Le metamorfosi – La smarginatura (fiction)

23:25 – Improvviserai

00:30 – Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me

02:15 – Amanti e Segreti 2

03:50 – Videocomic Passerella di comici in tv

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 19 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – #CR4 La repubblica delle donne

00:45 – TV STORY SUPERSTAR: Raffaella Carrà presenta…

02:02 – Stasera Italia

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – ALLIED: Un’ombra nascosta – 1 PARTE – 1aTV (film drammatico, con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Matthew Goode, Lizzy Caplan)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – ALLIED: Un’ombra nascosta – 2 PARTE – 1aTV

23:41 – TG5 – NOTTE

00:15 – METEO.IT

00:17 – The Danish girl – 1 PARTE

01:11 – TGCOM

01:12 – METEO.IT

01:15 – The Danish girl – 2 PARTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ultima chance

21:20 – TRANSFORMERS 4: L’era dell’estinzione – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – TRANSFORMERS 4: L’era dell’estinzione – 2 PARTE

00:30 – Blade – 1 PARTE (film di azione, con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright)

01:27 – TGCOM

01:30 – METEO.IT

01:33 – Blade – 2 PARTE

02:35 – Studio Aperto – La giornata

La7

18:00 – Perception

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Speciale Costa Concordia

00:50 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Squadra speciale femminile

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – La lunga marcia

21:00 – Alexander (film storico, con Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto)

00:51 – TIME X – Fuori tempo massimo

Cielo

17:00 – Buying & Selling Jessica & Jason

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 20

19:15 – Affari al buio Il prezzo della dipendenza

19:45 – Affari al buio Pomeriggio di piacere

20:15 – Affari di famiglia L’incontro di wrestling

20:45 – Affari di famiglia Documenti di guerra

21:15 – Philadelphia Experiment (film di fantascienza, con Michael Pare’, Nancy Allen, Eric Christmas, Bobby Di Cicco)

23:00 – La carne

01:00 – La ragazzina

02:30 – Alla scoperta del sesso

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Ferrara – La cucina sperimentale

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 8 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 82 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Audizioni – Prima TV

23:45 – Charlie viene prima di tuo marito

01:30 – La verità del Natale