Un giovane di 16 anni ad Huston in Texas è morto a seguito di una sparatoria nei pressi di un liceo: ad esplodere i colpi letali un altro studente.

Di nuovo sangue in America versato a causa di un utilizzo improprio delle armi. Questa volta la vittima è un ragazzo di 16 anni colpito al petto da un colpo di proiettile esploso da un compagno di classe che dopo essersi dato alla fuga è stato arrestato. La tragedia è avvenuta ad Huston, in Texas, nei pressi di uno dei licei più grandi della città, la Bellaire High School.

Texas, sparatoria in un liceo: giovane 16enne colpito al petto da un altro studente

È stato colpito al petto da un colpo di proiettile da un suo compagno di scuola e vani sono risultati i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Così un giovane di 16 anni è morto dopo essere stato trasportato in ospedale a seguito di una sparatoria avvenuta all’uscita della Bellaire High School, uno dei licei più frequentati di Huston, in Texas. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 16 ore locali quando gli studenti, riporta la redazione de La Repubblica, erano in procinto di uscire da scuola. Il killer si sarebbe acquattato dietro un bidone della spazzatura posizionato vicino ad un supermercato poco distante dal liceo. Stando a quanto riferisce la polizia di Huston l’omicida dopo la sparatoria si sarebbe dato alla fuga, venendo localizzato circa 4 ore dopo i fatti: era nascosto insieme ad un altro amico, anch’egli arrestato. Durante le caccia al colpevole la Città di Bellaire tramite un Tweet ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni fino a nuovo ordine: “C’è stata una sparatoria alla Bellaire High School. Il sospettato è ancora in fuga. Perfavore lasciate l’area e/o rimanete nelle vostre case sino a che non riceverete ulteriori informazioni dalla citta di Bellaire“. Il sindaco di Huston, Sylvester Turner, ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Estendo le mia più profonde condoglianze– riporta La Repubblica– ai familiari del giovane morto e a tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale della Bellaire High School“.

