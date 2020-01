Sale sulla scogliera per un selfie: la tragedia inaspettata

Siamo nell’epoca dei social, di Instagram, le persone impazziscono pur di farsi un selfie con un bel panorama alle proprie spalle e qualche like in più sulle proprie foto. Protagonista di questa tragedia è Madalyn Davis, una biondissima modella e influencer di 21 anni, che ha tragicamente perso la vita dopo essere salita su una scogliera con il solo obiettivo di farsi delle foto.

Muore dopo aver usato un tampone: il motivo è sconvolgente –> LEGGI QUI

La tragedia si è consumata in una delle zone più famose e molte note tra modelle, fashion blogger e influncer, ovvero Diamon Bay. Spesso viene usata come sfondo per farsi delle foto con una vista incantevole. Pare che Madalyn Davis fosse lì con alcuni amici proprio per farsi delle foto e sarebbe scivolata, facendo un volo di circa 30 metri. Le recezioni presenti di protezione che servono a tenere lontane le persone dal pericolo non sono bastate a fermare la modella che si è avvicinata troppo allo strapiombo, tanto da cadere. Adesso il sindaco della città australiana ha annunciato che verranno prese ulteriori misure di sicurezza proprio per impedire a tanti altri ragazzi di commettere lo stesso errore.