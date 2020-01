Nasa e Noaa allarme temperatura: “Cosa accadrà nei prossimi anni”

Secondo i dati di Nasa e Noaa (National Oceanic and atmospheric administration) gli ultimi cinque anni si sono rivelati i più caldi che siano mai arrivati dal 1880, cioè da quando vengono registrate le rivelazioni della temperatura sul pianeta. Le due agenzie sottolineano inoltre che il 2019 è stato il secondo anno dopo il 2016 per record di temperatura terrestre, confermando in trend del riscaldamento graduale del pianeta.

La situazione è destinata ancora a peggiorare, quindi qui scatta l’allarme: Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu, con le attuali emissioni di gas serra siamo diretti verso un aumento della temperatura dai 3 ai 5 gradi entro la fine del secolo. Finora la temperatura mondiale globale è già aumentata di circa 1,1 gradi centigradi dall’era preindustriale e il calore dell’oceano è al livello record. Purtroppo ci aspettano molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi. Dopo gli ultimi avvenimenti l’allarme è stato inevitabile: bisogna stare attenti e aspettarci dei grossi cambiamenti che lasceranno il segno per ovvi motivi.