Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone continua a dominare sulla nostra penisola, ma il tempo stabile ha le ore contate, perché dal prossimo week-end torneranno pioggia e vento. Per ora si registrano ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la penisola, salvo qualche nube in transito tra Liguria e Toscana e sulla Val Padana in genere. Nella notte si verificheranno delle gelate sulle aree alpine e sulle zone più interne dell’Abruzzo. Banchi di nebbia sulle pianure dell’Emilia Romagna e sul Salento. Poco muterà fino a giovedì, poi qualcosa inizierà a cambiare nel corso di venerdì.

Giovedì 16 gennaio cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la penisola, con velature sparse sulle località appenniniche ma senza fenomeni. Nubi più folte su Liguria e alta Toscana. Temperature massime stabili e comprese fra 9 e 14°C, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) traffico rallentato tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Code in A8 Milano-Varese (Km 1 – direzione: Varese) tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Fiera Milano per Materiali dispersi. Rallentamenti anche sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) tra Ponte Chiasso e Chiasso Uscita merci per attraversamento Dogana Svizzera.

Rallentamenti anche tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Milano) tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 fino alle 18:00 del 15/01/2020 per lavori in corso.

Code nei pressi di Chieti: sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Pescara Nord. L’uscita di Roseto Degli Abruzzi e’ chiusa al traffico provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

A Roma traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Traffico a rilento sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA.

Traffico rallentato a Napoli Tangenziale (direzione: Pozzuoli) tra Doganella e Corso Malta e in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.