MotoGP | Marc Marquez non è ancora al top fisicamente. Il rider spagnolo, infatti, patisce ancora problemi alla spalla operata qualche mese fa.

Marc Marquez è atteso ad un’altra stagione da protagonista in MotoGP. Il pilota spagnolo potrebbe agguantare il suo 9° titolo iridato che lo metterebbe alla pari di Valentino Rossi per quanto concerne i Mondiali vinti. Un risultato sicuramente di grande spessore per l’iberico che lo lancerebbe ancor di più nella leggenda di questo sport.

Il pilota della Honda purtroppo, prima dell’inizio di questa stagione, si è dovuto sottoporre ancora una volta ad un intervento chirurgico alla spalla a causa delle ripetute cadute nell’arco dell’ultima annata che gli hanno causato alcuni problemi fisici.

Marquez lotterà contro il fratello

Come riportato da “Marca”, nell’occasione della premiazione del migliore atleta catalano dell’anno ha così affermato: “Vorrei che il recupero fosse migliore, sinora è stato piuttosto difficile. L’anno scorso ho avuto un intervento chirurgico alla spalla sinistra, ma il recupero è stato diverso. Questa volta mi sembrava più facile, ma non è stato così. Spero di essere pronto ai test in Malesia”.

Marc Marquez ha poi proseguito: “Alex è un rookie, deve imparare. Fa cose interessanti sulla moto. Il primo avversario è sempre il compagno di team e il fatto che siamo fratelli non cambia le cose. Ci aiutiamo a vicenda, ma siamo avversari”.

Antonio Russo