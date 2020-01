Malena Pugliese, bellissima su Instagram, svela ai fans il segreto della felicità pubblicando un video in cui mette in mostra tutta la sua bellezza.

Malena Pugliese continua a far impazzire i fans. L’attrice, su Instagram, pubblica spesso foto e video in cui si mostra in tutto il suo splendore mettendo in evidenza le sue forme. Scatti che, puntualmente, conquistano migliaia di like e i commenti dei followers che si complimentano con lei per l’avvenenza fisica.

Malena Pugliese svela il segreto della felicità con un video pubblicato su Instagram

Con un video in cui è immersa nell’acqua e in cui si vede solo il seno, Malena svela ai suoi followers il modo per raggiungere più facilmente la felicità. “Il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio.. Io sono Malena”, scrive la Pugliese che ha svelato la verità sul matrimonio.

Un post che ha portato a casa 182mila like e ricevuto tantissimi commenti. “Il segreto della nostra libertà è pensarti tutte le sere”, scrive un utente. “Tu sei una maeraviglia della natura”, “perfetta”, “fantastica”, scrivono altri utenti.

Una voglia di libertà che ha spinto Malena a lasciare il suo precedente lavoro e la politica per dedicarsi seriamente al mondo del cinema per adulti diventando in breve tempo la musa di Ro0cco Siffredi.

“Io non mi sento un personaggio. Io mi sento felice di mostrare al pubblico quella che è la mia natura, la mia sessualità, il mio esibizionismo. Io sono così, mi sento una persona con una sessualità aperta, libera e nel momento in cui troverà un compagno lui dovrà accettare la mia sessualità”, ha confessato Malena nell’intervista rilasciata ai microfoni de Il Pancio nel programma The Millennials.