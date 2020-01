L’attore Stan Kirsch, che aveva recitato nella storica serie tv Friends, dove ricopriva il ruolo di Ethan, è stato ritrovato morto all’interno del suo appartamento di Los Angeles lo scorso 11 gennaio.

È morto all’età di 51 anni Stan Kirsch, storico attore della serie Tv anni ’90 Friends dove ricopriva il ruolo di Ethan. Il noto attore si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua casa di Los Angels ed il corpo sarebbe stato rinvenuto dalla moglie Kristyn Green l’11 gennaio scorso. La carriera dell’attore newyorkese era decollata quando era ancora un bambino.

Morto Stan Kirsch, attore di Friends: trovato morto nella sua abitazione

Si sarebbe tolto la vita impiccandosi all’interno della propria abitazione di Los Angeles Stan Kirsch, uno degli attori che ha fatto parte del cast della serie tv cult degli anni ’90 Friends. Secondo quanto riportato dalla redazione Tmz, a ritrovare il corpo esanime di Kirsch sarebbe stata la moglie Kristyn Green lo scorso 11 gennaio. L’attore nato a New York nel 1968 era diventato famoso per il ruolo interpretato in Friends, dove recitava nei panni di Ethan, il giovane innamorato di Monica che solo dopo si è scoperto avere meno di diciotto anni e che al mattino andava a scuola. L’attore da almeno un decennio non aveva più preso parte a nessuna produzione. Kirsch è noto non solo per la sua interpretazione in Friends ma anche per aver interpretato Richie Ryan, amico e compagno del protagonista della serie Highlander, ispirata al più noto film il cui protagonista era stato Cristopher Lambert.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dai colleghi ed altri personaggi dello spettacolo, uno fra tutti quello del team di Highlander: “Senza Stan Kirsch –scrive il team sulla pagina Facebook della serie- la serie Highlander non sarebbe stata la stessa. Ha portato senso dell’umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni. La sua calda presenza ci mancherà“. Ed ancora “Stan si è persino cambiato fisicamente per mostrare come Richie Ryan sarebbe sopravvissuto nel mondo degli immortali. Anche se la vita di Richie Ryan è stata ridotta nello show, c’era poco altro da vedere; Richie Ryan si era evoluto nel suo stesso uomo, ed è stata la performance di Stan a rendere tutto vero“.

Leggi anche —> Destino beffardo per una dottoressa: muore a causa di una malattia oggetto dei suoi studi