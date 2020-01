Tempo fa si parlò di una Laura Pausini presente senza veli sul palco durante una esibizione. Era una mera fake news, ma non si finisce di parlarne.

Le fake news colpiscono anche Laura Pausini. Lei che è un personaggio molto amato da anni deve subire le falsità circolate negli ultimi giorni sul web. Nello specifico si fa riferimento ad un presunto incidente che sarebbe avvenuto sul palco a lei stessa, durante una sua esibizione. Alcuni hanno messo in giro la voce che Laura Pausini si sarebbe presentata ai suoi ammiratori dal vivo senza indossare niente. Questa voce nello specifico risale a qualche anno fa, ma di recente è tornata chissà perché di nuovo in auge. Il tutto era sorto dopo che una persona aveva scattato una foto particolare alla Pausini, che tra distanza e giochi di luce dava l’idea che la cantante fosse nuda. Ovviamente non è così, ma risulta incredibile che in così tanta gente abbia dato credito ad una notizia talmente assurda.

Laura Pausini, l’assurda fake news

La stessa Pausini era intervenuta chiarendo che niente di tutto quello che si raccontava corrispondeva al vero. Quel che conta è che l’affetto della sua fanbase continui ad esserci, come agli inizi. Da anni Laura può vantare sull’appoggio di un vero e proprio esercito di sostenitori. E questo amore si manifesta anche sui suoi post su Instagram, dove l’interprete emiliana di tanti brani di successo ama interagire con tanti di loro.