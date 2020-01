Presentata per la prima volta nel 2018 come concept incentrato sulla pista, la Lamborghini Urus ST-X Concept ha fatto il suo debutto ufficiale l’anno successivo come “il primo Super SUV nel mondo delle corse“.

Secondo i primi rapporti, la Urus ST-X farà la sua prima apparizione nel 2020, ma un rapporto di ‘Autoblog‘ conferma il programma. Parlando alla stampa, Maurizio Reggiani, responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo di Lamborghini, ha dichiarato che il rinnovato Urus apparirà alla finale mondiale del Lamborghini Super Trofeo World 2020 che si terrà dal 31 ottobre al 1° novembre a Misano, in Italia. “Ci sarà una gara demo dove presenteremo il format”, ha detto Reggiani.

L’Urus ST-X non riceve un aggiornamento del motore, il che significa che mantiene il motore V8 biturbo da 4.0 litri della Urus stradale, che eroga 650 cavalli e 850 Newton-metri di coppia. Tuttavia, va sotto i ferri per perdere un quarto del peso dell’Urus normale, stimato in 550 chilogrammi e portare il peso complessivo a 1.650 kg.

Con la riconferma della versione ST-X, la gamma Urus si amplierà con una versione da corsa che sarà protagonista nella propria gara monomarca.

Un’altra aggiunta alla gamma Urus sarebbe una versione ibrida del super SUV, secondo il rapporto di ‘Autoblog‘. E non si tratta di un semplice ibrido, ma di un ibrido plug-in che sarà costruito sulla piattaforma attuale della Urus. Meno male, la piattaforma della Urus è pronta per l’elettrificazione, con la Porsche Cayenne e la Bentley Bentayga come prova della sua flessibilità come piattaforma ibrida.

Il problema dell’ibrido Urus, però, non si pone più. Con gli altri SUV sotto le ali di Volkswagen che ottengono versioni ibride, la sfida è quella di differenziare l’ibrido plug-in Urus dal resto delle sue marche sorelle.

“La parte più importante sarà definire in che modo una Lamborghini deve utilizzare questa energia elettrica, e in che modo possiamo essere diversi dagli altri utenti di questa piattaforma”, ha detto Reggiani ad Autoblog.