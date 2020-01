L’apprezzatissima serie tv ‘La Casa di Carta’ arriva tra pochissimo con la quarta stagione. Ed una quinta sarebbe in arrivo successivamente.

La Casa di Carta 4 è pronto a tornare e la quarta stagione della seguitissima serie televisiva thrilling è molto attesa dai telespettatori di Netflix. Le prime due iterazioni si sono rivelate un successo strepitoso, inaspettato anche per la produzione e per gli autori coinvolti. Basti pensare che poi la terza stagione è stata fatta in seguito a quello che era stato un plebiscito da parte dei fans. Il successo è rimasto ed ora il 3 aprile 2020 ecco un nuovo appuntamento, ancora targato Netflix. Ed a quanto pare non sarà l’ultimo. ‘La Casa di Carta’ dovrebbe avere anche una quinta stagione, che uscirà nel 2021, stando ai piani attuali. Su questo aspetto anche Alex Pina, l’autore, si è mostrato favorevole, al punto da avere detto si alla stagione 5 in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Almeria, in Spagna.

La Casa di Carta, come finiva la terza stagione: possibile colpo di scena

Ed ora SPOILER ALERT. Riprendiamo con l’ultimo episodio della terza stagione. In esso ci fu la morte apparente di Nairobi, che era riuscito a catalizzare l’affetto di tanti telespettatori. Ma qui potrebbe avvenire il colpo di scena. Infatti Nairobi potrebbe essere ancora viva, a dispetto di quanto si possa pensare. Alba Flores, l’attrice che interpreta questo ruolo, ha dichiarato di recente: “Credo che in questa stagione gli scrittori vadano contro le aspettative, proprio come è successo nella precedente stagione. Coloro che amano Nairobi soffriranno, ma spero che comunque apprezzino il nostro lavoro”. Alcuni l’hanno presa comunque come una possibilità di poterla rivedere, cercando di confondere il pubblico.

