Solitamente le cosiddette foto spia passano attraverso un iter piuttosto lineare. All’inizio le auto sono rivestite da pesanti camuffamenti e poi, col passare del tempo, la vettura si “spoglia” sempre di più fino a mostrare la carrozzeria vera e propria.

Abbiamo già visto la Tucson di nuova generazione diverse volte, con molti dei modelli prototipi ricoperti da un sottile involucro di plastica sopra alcuni falsi pannelli, in particolare intorno alla clip frontale. Questo veicolo sorpreso in prova nel nord innevato indossa ovviamente pesanti coperture che nascondono dettagli che abbiamo già visto. Ma per ragioni sconosciute, questo sembra essere semplicemente un prototipo della Tucson con un camouflage ancora più pesante.

Sappiamo già che la futura Hyundai Tucson avrà una forma “visivamente molto interessante“, ma il quadro nel suo complesso è ancora incerto.

Styling a parte, la Tucson dovrebbe ottenere il nuovo motore Hyundai da 2,5 litri Theta3 da abbinato a un cambio automatico a otto marce nel mercato statunitense. Potrebbe essere disponibile sia con turbocompressore che con un motore aspirato naturalmente; nel frattempo, un motore da 1,6 litri aggiornato ed eventualmente un diesel dovrebbero essere disponibili nei mercati europei e asiatici. Sarà inoltre possibile scegliere tra trazione integrale e trazione anteriore.

Non ci sono al momento dettagli ufficiali riguardo al debutto della Hyundai Tucson ma alcune voci di corridoio la vogliono debuttare nella seconda metà del 2020.