Honda ha portato il suo nuovo sistema di integrazione per smartphone al CES 2020, ma questo non è l’unica cosa che la casa giapponese ha portato di interessante per i motociclisti.

Dal concept di scooter a tre ruote alla tecnologia a batteria sostituibile, al sistema di comunicazione intraveicolare, c’è veramente tanta roba di cui parlare.

Cominciamo con il concept di scooter a tre ruote Electric Smart Mobility. Trattandosi di un concept, non sono disponibili dettagli concreti su ESMO, e non c’è alcuna indicazione sul fatto che vedrà mai la produzione. Dal video di Honda, sembra essere più simile a quello di uno scooter per la mobilità cittadina che a quello stradale, ma forse c’è qualcosa di più, e non lo vediamo da quello che Honda ha mostrato finora.

Il fulcro principale di ESMO sembra non essere il veicolo in sé, ma piuttosto questo veicolo come dimostrazione della maggiore concezione di gestione dell’energia Honda, di cui fa parte anche l’Honda Mobile Power Pack. Si tratta della soluzione portatile, sostituibile e ricaricabile di Honda, con batteria ricaricabile. L’azienda ha anche introdotto una versione del suo concetto di stazione di ricarica, in cui questi HMPP possono essere sostituiti.

Il sistema HMPP è un sistema che Honda prevede di alimentare un numero qualsiasi di dispositivi Honda, dai veicoli di consegna automatizzati ai chioschi alimentari, ai computer, alle motociclette, a praticamente tutto ciò che richiede energia elettrica.

Honda non è certo l’unica a parlare di auto-guida o, nel caso di Honda, di tecnologie di guida automobilistica potenziate. Se questo può funzionare, quei veicoli devono essere in grado di parlare tra loro per evitare collisioni. A tal fine, Honda ha effettuato test nel mondo reale delle sue tecnologie Safe Swarm e Smart Intersection in Ohio.

Questa tecnologia integrerà caratteristiche come l’assistenza per la convergenza, l’ottimizzazione della corsia e la comunicazione generale della posizione e della velocità dei veicoli interconnessi. Farà anche un ampio uso di sensori che permetteranno ai veicoli di “vedere virtualmente attraverso e intorno agli edifici e ai muri in quasi tutte le condizioni atmosferiche per aiutare a identificare e avvertire i conducenti di pericoli altrimenti nascosti“, per Honda.

Non è chiaro quali siano i piani di Honda per integrare questa tecnologia con le sue moto o scooter. Tuttavia, dato l’approccio generale di Honda alla connessione, sarebbe un po’ sorprendente se non intendesse includere in qualche modo le motociclette e gli scooter nel suo piano generale di comunicazione per veicoli intelligenti. Si integrerà con Smartphone As Brain (che ha seriamente bisogno di un nome migliore)? A questo punto sono solo speculazioni, ma chissà.