I campioni del mondo di F1 e MotoGP, Lewis Hamilton e Marc Marquez, sono stati entrambi nominati come sportivi dell’anno ai Laureus Sports Awards

Il campione del mondo di Formula 1 e quello di MotoGP si contendono direttamente lo stesso premio. Sia Lewis Hamilton che Marc Marquez sono stati infatti nominati come sportivi dell’anno per l’annuale cerimonia dei Laureus Sports Awards, in programma il prossimo 17 febbraio a Berlino. Entrambi sono reduci da stagioni incredibili, al termine delle quali si sono aggiudicati i loro sesti titoli mondiali.

Per trionfare nella massima categoria degli “Oscar dello sport”, Hamilton e Marquez, come massimi rappresentanti dei motori, dovranno vedersela con altri grandi campioni di discipline diverse: il calciatore Lionel Messi, il golfista Tiger Woods, il tennista Rafael Nadal e il maratoneta Eliud Kipchoge. Per il pilota anglo-caraibico della Mercedes si tratta addirittura della sesta candidatura per questo premio, anche se finora non è mai riuscito a vincerlo nemmeno una volta: nella scorsa edizione a batterlo fu il tennista Novak Djokovic.

Hamilton e Marquez in nomination

Per lo spagnolo della Honda, invece, questa è la seconda nomination: l’unico precedente risale al 2015, quando fu candidato anche in quel caso contro Hamilton, ma a trionfare fu nuovamente Djokovic. È dal lontano 2014 che un campione dei motori non vince questo premio: allora toccò a Sebastian Vettel, che nella stagione precedente aveva vinto il suo quarto campionato del mondo consecutivo con la Red Bull.

Sempre per quanto riguarda le quattro ruote, anche la Mercedes si è guadagnata una nomination nella categoria Squadra dell’anno (insieme al Liverpool, ai Toronto Raptors, alla nazionale sudafricana di rugby, a quella spagnola di basket e a quella femminile statunitense di calcio), che già vinse nel 2018. Inoltre la pilotessa di Formula 3 Sophia Floersch è nominata per il Ritorno dell’anno, essendo tornata a correre dopo il suo terribile incidente di Macao del 2018.