La moda dei SUV ha ormai monopolizzato il mercato automobilistico odierno e anche Genesis, con il suo nuovo GV80, entra nella mischia.

Per ora, il GV80 è disponibile solo in Corea del Sud e come tale, le informazioni di cui disponiamo si riferiscono a quel mercato. Tuttavia, non c’è dubbio che Genesis stia cercando di ritagliarsi un posto nel mondo delle auto di lusso sia nello stile che nella tecnologia. Il GV80 sarà diretto concorrente della BMW X5 e dell’Audi Q7, offrendo ai passeggeri una sistemazione sia a due che a tre file. Saranno accolti con materiali di alta gamma disponibili in una gran varietà di colori e finiture, ma è la tecnologia che potrebbe essere la cosa più impressionante di tutte.

Il GV80 è completamente digitale, dal suo quadro strumenti allo schermo di infotainment da 14,5 pollici. Attraverso di esso, il guidatore e il passeggero anteriore avranno a disposizione una serie di sistemi, tra cui un sistema di navigazione in realtà aumentata. Il Genesis Integrated Controller ha un sistema di riconoscimento della scrittura che permette letteralmente agli occupanti di scrivere cose come le destinazioni di guida o i numeri di telefono, che il programma poi riconosce e implementa. Questo si aggiunge alla normale suite di applicazioni che si trovano nei veicoli moderni.

Ma è la tecnologia non vista – o in questo caso, non sentita – che potrebbe davvero rivoluzionare tutto. Il GV80 utilizza un sistema di cancellazione del rumore che monitora attivamente il rumore della strada in tempo reale ed emette un suono ad onde opposte per bloccare efficacemente il tutto. Vi è un sistema di auto-purificazione per l’abitacolo che monitora la qualità dell’aria e si attiva quando necessario. Il GV80 è dotato di tutti gli attuali sistemi di assistenza al conducente e di sicurezza, compreso un sistema che monitora l’attività del conducente e emette avvisi se pensa che il conducente sia un po’ assonnato o comunque disattento al volante.

Per quanto riguarda ciò che spinge il GV80, c’è ancora un po’ di mistero perché il lancio sudcoreano non è entrato nel dettaglio di ciò che il resto del mondo può aspettarsi. Il nuovo SUV utilizza l’architettura a trazione posteriore, ma sarà certamente disponibile con la trazione integrale, e la sua trasmissione vanta diverse modalità per varie condizioni. Il motore attuale è un turbodiesel da 3,0 litri che genera 278 cavalli e 588 Newton-metri di coppia, ma che probabilmente non uscirà mai dalla Corea del Sud.

Dettagli ufficiali riguardo altri tipi di propulsione non sono stati rilasciati ma ci aspettiamo che un paio di motori a benzina riempiano il vano motore del GV80 in tutto il mondo. Probabilmente si avrà inizialmente un quattro cilindri turbo da 2,5 litri che sviluppa 304 CV, che non è affatto male per un motore di base. L’upgrade sarà probabilmente un sei cilindri da 3,5 litri da 380 CV e uno sprint da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Come già detto, il GV80 sarà inizialmente offerto solo in Corea del Sud, mentre il resto del mondo riceverà il SUV più tardi. A differenza della maggior parte dei debutti dei moderni nuovi veicoli, non non si dovrà aspettare molto per il suo arrivo nelle concessionarie. Le vendite dovrebbero iniziare alla fine di questo mese nel mercato coreano con il motore diesel. Altri mercati vedranno l’arrivo del GV80 nel corso dell’anno.