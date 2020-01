Una madre di 45 anni è morta nel primo pomeriggio di lunedì a Vigarano Pieve (Ferrara) colpita da un malore mentre si trovava in auto con la figlia ed un’amica.

Dramma a Vigarano Pieve, comune in provincia di Ferrara, dove nel primo pomeriggio di lunedì, 13 gennaio, una madre di 45 anni è morta mentre si trovava all’interno della sua auto. Eleonora Malaguti secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Resto del Carlino, come faceva ogni giorno era andata a prendere la figlia a scuola e stava rientrando a casa insieme a quest’ultima ed un’amica. Dopo aver parcheggiato, Eleonora è stata colpita da un malore, probabilmente un infarto, che le è stato fatale rendendo inutili i tentativi di soccorso dei sanitari giunti immediatamente sul posto tra le urla disperate della figlia che li aveva allertati.

Ferrara, madre muore in macchina per un malore davanti agli occhi della figlia adolescente

Una madre di 45 anni, Eleonora Malaguti, è morta davanti agli occhi della figlia adolescente mentre si trovava in auto. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio, intorno alle 15, a Vigarano Pieve, comune in provincia di Ferrara, in via della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Resto del Carlino, Eleonora, madre di due bambini, come ogni giorno era andata a prendere la figlia, che frequenta le medie, dall’istituto insieme ad un’amica. Rientrati a casa, la 45enne ha parcheggiato e stava per scendere dall’auto quando improvvisamente è stata colta da un malore, probabilmente un infarto, che le è stato fatale. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che hanno provato a rianimare la donna, tra le urla della figlia, ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile ed è stato possibile solo constatarne il decesso. Eleonora, descritta da chi la conosceva come una donna educata, gentile ed una madre esemplare, lascia il marito e due figli, un maschio ed una femmina. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della 45enne la cui morte ha sconvolto l’intera comunità del paese in provincia di Ferrara. Come riporta Il Resto del Carlino, non si conosce ancora la data dei funerali, poiché nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, richiesta non dal magistrato, ma dal medico.

