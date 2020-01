F1 | Fernando Alonso ha annunciato che sta pensando di tornare in F1 dal 2021. Lo spagnolo però ha in testa anche tanti altri progetti.

Fernando Alonso in questi giorni ha preso parte alla sua prima Dakar in carriera con buoni risultati. Con l’ombra di un ritorno in F1 all’orizzonte, lo spagnolo in ogni caso sembra determinato a provare a ripetere questa esperienza anche in futuro. Intanto però l’altro grande obiettivo dell’iberico resta la IndyCar.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Nando ha così affermato: “Per me la Dakar è stata una sfida personale, volevo vedere se ero in grado di andare forte con una macchina da Rally. La 500 Miglia, invece, è diversa, lì vado per vincere. Sono vicino a chiudere con il team Andretti“.

Alonso: “La Dakar è stata una sfida con me stesso”

Lo spagnolo ha poi proseguito: “In questo momento penso solo alla 500 Miglia. Dopo maggio poi dovrò prendere una decisione importante per il mio futuro. Il mio 2019 senza F1 è stato molto impegnativo: Endurance, Daytona e la preparazione per la Dakar. Quest’anno non voglio fare programmi per il dopo Indy. Voglio pensare al 2021 e capire se voglio tornare in F1 ancora qualche anno o magari provare nel Wec o ancora farmi tutto il campionato Indy”.

Infine Fernando Alonso ha così concluso: “Quest’anno ho avuto 2-3 situazioni per tornare in F1, ma non era il momento. Alcune volte mi manca quel mondo, o meglio mi manca la precisione con la quale si studia la vettura. La F1 è un mondo affascinante in quanto a perfezione. Qui alla Dakar, invece, non importa la pressione, la benzina o i margini di peso. La F1 in quell’ottica mi manca”.

Antonio Russo