Federica Panicucci in splendida forma, la conduttrice di Mattino Cinque continua a fare strage di cuori sui social: gambe stupende in bella mostra

La bellissima Federica Panicucci ci conquista sempre di più, ogni giorno che passa. La conduttrice di Mattino Cinque è una delle presenze più apprezzate del piccolo schermo. Ciò per la sua professionalità, solarità, ma anche, non nascondiamolo, per la sua bellezza. Nonostante i 51 anni sulla carta di identità, Federica è una donna dall’avvenenza ancora prorompente. E ce ne da’ un’ennesima prova con uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui la vediamo in camerino, poco prima di andare in onda. La Panicucci è in forma smagliante, con un look davvero molto giovanile: camicia di jeans e minigonna di pelle, ad incorniciare delle gambe davvero stupende. Certo, oltre le gambe c’è di più, come cantava la famosa canzone, ma inutile girarci intorno: è un gran bel vedere, non c’è dubbio.

LEGGI ANCHE >>> Federica Panicucci, colpo di scena: proposta di matrimonio in diretta