Dopo tre giorni di dolori lancinanti a causa di una erezione continua, un uomo sceglie di farsi ricoverare in ospedale. E lì svela tutto quanto.

Una erezione continua, potente ed esagerata che permaneva da tre giorni ha costretto un uomo a ricorrere ad un ricovero in ospedale. È successo a Reynosa, una località del Messico. Ma c’è da dire che l’individuo protagonista di questa assurda vicenda, certamente tutta da ridere per alcuni versi, è da ritenersi il pieno responsabile di quanto successo. Infatti questa persona ha assunto di sua spontanea volontà un farmaco normalmente utilizzato come stimolante per l’accoppiamento dei tori. E la cosa non si è comunque risolta con uno scherzo. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, come si apprende da fonti locali.

LEGGI ANCHE –> Malena Pugliese si è sposata? Lei svela: “ecco cosa mi ha chiesto il PD”

Erezione continua, un uomo deve farsi operare dopo tre giorni di dolori tremendi

L’operazione si è resa necessaria perché altrimenti il malcapitato sarebbe andato incontro a gravi problematiche di salute. E nello specifico sarebbe stato più che concreto il rischio di incorrere in seri danni permanenti ai genitali. Per svolgere questa operazione di riduzione dell’erezione continua è dovuto servire un consulto specializzato allo ‘Specialist Hospital 270’, una struttura situata al confine con gli Stati Uniti. Ma non è tutto. Il tizio in questione ha percorso in origine 900 chilometri per andare a procurarsi lo stimolante. Era sicuro che, così facendo, avrebbe potuto avere una notte di fuoco con una giovane donna. Invece sono arrivati solo guai, tra viaggi estenuanti e dolori lancinanti.

LEGGI ANCHE –> Favoloso tradiva Nina Moric? La segnalazione a Pomeriggio 5, video