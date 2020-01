Enrica Bonaccorti irriconoscibile a 70 anni: il nuovo look della conduttrice divide il web: “ma si può cadere così in basso?”.

Enrica Bonaccorti, a 70 anni, ha deciso di cambiare look, anche se solo per poche ore e per un programma televisivo. I fans, abituati a vederla impeccabile con i suoi capelli biondi, sono così rimasti spiazzati nel vederla con un look molto lontano dalla sua personalità.

Il nuovo look di Enrica Bonaccorti, i fans si dividono: “ma perchè?”

Quello di Enrica Bonaccorti è stato un semplice gioco. La conduttrice, infatti, ospite della puntata di Domenica Live del 12 gennaio, ha deciso di sottoporsi ad un repentino cambio look trasformandosi in Elettra Lamborghini.

La conduttrice si è così presentata in tv con i capelli scuri e un trucco molto marcato per cercando di assomigliare, anche con gli abiti, alla Lamborghini che, dal 4 all’8 febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo 2020 che avrà dieci presenze femminili accanto ad Amadeus.

Su Instagram, la Bonaccorti, nel pubblicare il video del momento, ha scritto: “Io in partenza sono un’attrice teatrale, adoro i costumi e le trasformazioni, e anche se ho la stessa età del Festival di Sanremo, ho ancora voglia di divertirmi. Anzi, di più! Vedrete a 80‼️Riuscirà @giovanniciacci a trasformarmi = parole sue = nel mio esatto opposto? Facciamoci una risata.. che so’ tempi cupi…”.



Alcuni followers, non solo hanno applaudito il coraggio, ma hanno anche condiviso la scelta di non prendersi troppo sul serio e di vivere con più leggerezza. Altri, però, hanno criticato la scelta della conduttrice: “Brava cara Enrica, ridiamo un po di più che la vita é già una pesantezza di suo”, “Enrica solo le persone intelligenti non si prendono troppo sul serio e preferiscono farsi una bella risata che farsi sovrastrare dalle cattiverie di questi tempi! A testa alta”, scrivono alcuni utenti.



“Ma perché in quel salotto super trash…”, “Ma perché proprio dalla D’Urso???”, “Mamma mia si può cadere così in basso in quei salottini trash”, scrivono altri.