Elisa De Panicis, la concorrente del Grande Fratello Vip porta nella casa bellezza e sensualità: scatto in costume da urlo

Iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show nella casa di Cinecittà promette spettacolo e forti emozioni per i telespettatori. Non mancano personaggi davvero peculiari, a cominciare da Elisa De Panicis. Si tratta di una influencer molto apprezzata, la sua particolarità è di non avere particolari filtri (tranne quelli di Instagram, si intende) e di dire piuttosto apertamente ciò che pensa. Un’attitudine che riscontriamo anche nel suo modo di porsi, sul suo profilo social non mancano infatti numerosissime foto in cui la sua esuberanza fisica appare sotto gli occhi di tutti. Tra gli scatti, da segnalare uno piuttosto particolare in un costume grigio metalizzato, che non è sufficiente a contenere le sue forme esplosive. Il decolletè di Elisa è di tutto rispetto. Nella casa siamo già pronti a vederne delle belle…