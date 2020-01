I formaggi sono buonissimi e molto gustosi, ma per chi è a dieta rappresentano un nemico: non tutti, però, sono alleati della bilancia. Ecco quali mangiare.

I formaggi rappresentano uno degli alimenti più buoni della cucina italiana. Molto gustosi, rendono ogni piatto ancora più prelibato, ma per chi è a dieta rappresentano anche una forte tentazione. I formaggi, infatti, contengono una grande quantità di calorie. Non tutti, infatti, dovrebbero essere consumati in presenza di un regime alimentare dietetico. Quali sono, dunque, quelli da mangiare e quelli da evitare?

I formaggi da evitare che sei a dieta e quelli da mangiare

Il consumo dei formaggi in un regime alimentare dovrebbe essere equilibrato. La dose settimanale consigliata, infatti, è di 2-3 volte a settimana. Non tutti i formaggi, però, sono un alleato della bilancia. I formaggi che non rappresentano un grande pericolo, pur consumati nelle quantità consigliate dai nutrizionisti, sono la mozzarella, la ricotta, la philadelphia, lo stracchino, la certosa, la robiola, la feta. Sì, dunque, ai formaggi freschi. Sarebbero, invece, da evitare tutti i formaggi stagionati per i quali le porzioni sono inferiori rispetto a quelle dei formaggi freschi.

«I formaggi apportano proteine di alto valore biologico, sono una fonte preziosa di calcio e fosforo, vitamina A e B2, ma contemporaneamente sono particolarmente ricchi di grassi saturi. Per questo motivo, come tutti gli alimenti, vanno mangiati con moderazione: dovremmo limitarci a una/due porzioni a settimana di circa 40/60 grammi di formaggi stagionati, che sono anche i più indicati per gli intolleranti dato che contengono tracce minime di lattosio, e 100/120 grammi di formaggi freschi, che hanno generalmente un contenuto di grassi inferiore», spiega Valentina Schirò a Vanity Fair, biologa nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione e dottore di ricerca in Oncopatologia molecolare e cellulare.