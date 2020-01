Nella nona tappa della Dakar 2020, il leader della classifica auto, Carlos Sainz, si sente il fiato sul collo di Nasser Al-Attiyah, ora a soli 24 secondi

La Dakar 2020 si riapre dopo la massacrante nona tappa, che ha tenuto i concorrenti impegnati per quasi 900 km, nel percorso verso est da Wadi Al-Dawasir ad Haradh, che comprendeva anche 415 km di prova speciale. La forte pressione sui leader ha provocato un notevole riavvicinamento nella classifica generale, che ora non potrebbe essere più corta: Carlos Sainz continua a comandare, come ha fatto ormai fin dalla terza frazione, ma il suo margine di vantaggio si è ridotto ad appena 24 secondi.

Sul collo sente il fiato del campione in carica Nasser Al-Attiyah, ma anche di Stéphane Peterhansel, vincitore della tappa, che si è portato a 6 minuti e 38 secondi dalla vetta, in terza posizione. La lotta per la vittoria di questa Dakar sembra proprio diventata una corsa a tre.

Dakar, nelle moto rimonta Price

Rimonte in atto anche nelle moto, che hanno ripreso la loro marcia dopo la giornata di stop per il lutto di Paulo Gonçalves. Il successo parziale, il primo della corsa, va a Pablo Quintanilla con la Husqvarna, ma incide particolarmente il secondo posto del campione in carica Toby Price, che grazie a questo risultato si porta in terza piazza nella classifica generale, a 26 minuti e 43 secondi dal leader, che rimane Ricky Brabec.

La decima frazione di oggi porta la carovana del rally a Shubaytah, per la prima delle due parti della tappa marathon: questo significa che, durante la notte, i concorrenti non potranno giovarsi dell’ausilio dei loro meccanici e dovranno svolgere da soli tutte le necessarie riparazioni, dopo ben 534 km nel deserto.