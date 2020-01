Dakar | Brutto episodio alla Dakar 2020. Fernando Alonso ha cappottato con la propria vettura perdendo 1 ora. Ora per lui si fa decisamente dura.

C’era grande attesa intorno alla Tappa Marathon per Fernando Alonso. Lo spagnolo, rientrato in top 10 voleva provare a recuperare qualche altra posizione, ma purtroppo per lui le cose sono andate decisamente male. L’asturiano, infatti, si è reso protagonista di un piccolo errore nel superare una duna.

Arrivato troppo velocemente in vetta si è capottato più volte riportando diversi danni alla vettura. L’evoluzione è stata così spettacolare che il canale ufficiale della Dakar ha deciso di riproporla in video sui propri profili social.

Nessun problema fisico per Alonso e Coma

Fortunatamente non vi sono stati danni fisici riportati sia da Alonso, che dal suo navigatore Coma. Purtroppo però per riparare il danno alla vettura l’equipaggio spagnolo ha perso circa un’ora. Alla fine l’ex McLaren è ripartito con il parabrezza in frantumi.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial! He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield! Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

Appena cappottato Nando è stato subito soccorso dai tanti spettatori presenti, ma per fortuna, come abbiamo detto, sia lui che il navigatore non hanno riportato danni fisici. Per effetto di questo errore però, a questo punto, Alonso dovrà abbandonare ogni velleità di fare un risultato di rilievo alla sua prima Dakar, che resta comunque ottima.

Antonio Russo