Chi vincerebbe se votassimo con il Germanicum? Il centrodestra con questa legge elettorale avrebbe la maggioranza ma non è finita qui.

Lega e Fratelli d’Italia avrebbero comunque bisogno di Forza Italia. Invece Italia Viva avrebbe solo 6 seggi in tutto il Parlamento.

Questo lo scenario che emerge dalla simulazione di YouTrend pubblicata da Il Fatto quotidiano: con l’utilizzo della “Supermedia” dei sondaggi realizzati per Agi lo scorso 9 gennaio si ottiene la simulazione dei numeri che le varie forze politiche avrebbero nelle due Camere se si andasse a votare oggi con la legge elettorale proposta dalla maggioranza, denominata Germanicum.

Se è vero che la simulazione tiene conto anche del taglio del numero dei parlamentari, che sarebbero ridotti a 600 dalla riforma costituzionale, è anche vero che non include gli eletti in Valle d’Aosta e all’Estero il che significa meno 9 deputati e 5 senatori.

La riforma elettorale proposta dalla destra: il Germanicum

Si tratta di un proporzionale puro con una soglia di sbarramento fissata al 5% presa appunto dal sistema tedesco.

Ecco perchè sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni chiedono un sistema maggioritario: così la coalizione sarebbe più forte.

I numeri che la legge elettorale proposta dalla maggioranza garantirebbe

Alla Camera, il centrodestra arrivererebbe a 222 seggi. Il Partito democratico ne avrebbe 86, più 2 della Svp, e 5 di Italia Viva .

Il Movimento 5 stelle ne avrebbe molti meno di ora: 76 contro i 210 attuali.

Il sistema di collegi del Rosatellum, rimarrebbe invariato: gli stessi 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni.

In pratica, la simulazione, con i dovuti aggiustamenti, dimostra non solo che con la nuova legge elettorale proposta dalla maggioranza la destra vincerebbe clamorosamente ma anche che Forza Italia rimarrebbe una cruciale per i c.d. sovranisti.